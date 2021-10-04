Ereğlili kızlar hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ereğlili kızlar hazırlıklarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ereğlili kızlar hazırlıklarını sürdürüyor

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Kdz. Ereğli Belediyespor Kadın Futbol takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Alaplı Stadı'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomgetspor ile dün oynadığı hazırlık maçı 1-1 sona erdi. Fomgetspor'un golünü Rabia kaydederken Ereğli Belediyespor'un golünü Berfin kaydetti. - ZONGULDAK

Ereğlili kızlar hazırlıklarını sürdürüyor

Ereğlili kızlar hazırlıklarını sürdürüyor

Ereğlili kızlar hazırlıklarını sürdürüyor

Ereğlili kızlar hazırlıklarını sürdürüyor

Ereğlili kızlar hazırlıklarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi! Tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı

Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi! Tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Akif Ersoy Stefan Kuntz Mustafa Şentop
Magazin Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Sergen Yalçın Stefan Kuntz Mesut Özil Pınar Deniz Marcao
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Kıvanç Tatlıtuğ Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ereğlili kızlar hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 14:12:28. #1.12#