Ereğli Belediyespor yeni sezonda başarı hedefliyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Ereğli Belediyespor'un kulüp başkanı Halil Posbıyık, bu sezon başarıya doğru gitmek istediklerini, iddialı olduklarını söyledi.

Yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcularla Bozhane'deki bir kafeteryada bir araya gelen Posbıyık, hafta sonu başlayacak lig öncesi takımına başarı temennisinde bulundu.

Ereğli halkından takıma sahip çıkmasını isteyen Posbıyık, "Bu sadece belediyenin takımı değil, Ereğli'nin takımı. Bu takım Ereğli'yi başarıya sürüklemek, sporda öne çıkmak için büyük gayret gösteriyor. Başarının gelmesi için taraftarımızın desteği şart; takımınıza sahip çıkın." dedi.

Posbıyık, pazar günü ilk maça çıkacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Allah'a dua ediyorum; ilk maçta başlangıcımızı iyi yaparız. Hiçbir zaman sözümüzün gerisinde kalmayız, oyuncularımıza ve teknik heyetimize en iyi şartları sunarız. Sizlerden başarı, savaş istiyorum. Yaptığımız çok değerli transferler var. Başarıya doğru inşallah gitmek istiyoruz. Ereğli Belediyesi olarak, yönetim kurulu arkadaşlarımızla imanlıyız, inanıyoruz ve iddialıyız. Maddi, manevi bütün gücümüzü ortaya koyduk ve hazır vaziyette yolumuza devam etmek istiyoruz."

Haberi Kaydet