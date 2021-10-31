Enes Ünal resital yaptı! Milli futbolcumuz attığı gollerle Getafe'ye galibiyeti getirdi
La Liga'nın 12. haftasında Getafe, sahasında Espanyol'u 2-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Enes Ünal, ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri atarak adeta şov yaptı. Ligdeki ilk galibiyetini alan Espanyol bu sonucun ardından puanını 6'ya yükseltti.
Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın 2 gol atarak yıldızlaştığı maçta Getafe, evinde Espanyol'u 2-1 mağlup etti.
ENES ÜNAL, GETAFE'YE İLK GALİBİYETİNİ GETİRDİ
Milli yıldız karşılaşmanın 31. dakikasında enfes bir rövaşata golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden 7 dakika sonra Espanyol'da Sergi Gomez skora dengeyi getirirken, 56. dakikada Enes Ünal bir kez daha sahneye çıktı. Milli golcü attığı golle skoru belirledi ve takımına bu sezon ilk La Liga galibiyetini getirdi.
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