Enes Ünal resital yaptı! Milli futbolcumuz attığı gollerle Getafe'ye galibiyeti getirdi

Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın 2 gol atarak yıldızlaştığı maçta Getafe, evinde Espanyol'u 2-1 mağlup etti.

ENES ÜNAL, GETAFE'YE İLK GALİBİYETİNİ GETİRDİ

Milli yıldız karşılaşmanın 31. dakikasında enfes bir rövaşata golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden 7 dakika sonra Espanyol'da Sergi Gomez skora dengeyi getirirken, 56. dakikada Enes Ünal bir kez daha sahneye çıktı. Milli golcü attığı golle skoru belirledi ve takımına bu sezon ilk La Liga galibiyetini getirdi.

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