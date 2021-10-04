Emre Belözoğlu isyan etti: Ben hoca olunca lisans konusu kıymete bindi - Haberler Spor
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Emre Belözoğlu isyan etti: Ben hoca olunca lisans konusu kıymete bindi

Haberler.com - Haberler | Spor

Aykut Kocaman'dan sonra Başakşehir'e hoca olan Emre Belözoğlu, basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Türkiye'nin en iyi hocalarından biri olmak istiyorum. Ben hoca olunca pro lisans konusu gündeme geldi. Herhalde bir yere temas ettik. Türkiye'de böyle teknik adamlar var" diye konuştu.

Başakşehir'in çiçeği burnunda Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kendisi için düzenlenen basın toplantısında merak edilenleri cevapladı. Belözoğlu, lisansı olmadığıyla ilgili eleştirilere dikkat çeken bir cevap verdi.

İşte Belözoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Teklifler oldu. Son güne kadar çok ciddi teklifler oldu. Benim adıma, öncelikle sayın başkanın varlığı, ağabey-kardeş ilişkimiz her şeyin çok ötesinde. Onun bir sözüne bakıyordu bu. Bu ailenin içinde olmak etkenlerden bir tanesiydi.

"BÖYLE TEKNİK ADAMLAR VAR"

Türkiye'de pro lisans konusu çok fazla konuşuluyor. Ben hoca olmaya karar verdikten sonra çok konuşulmaya başlandı. Herhalde bir yere temas ettik. Pro lisansım yok ama Türkiye'de böyle teknik adamlar var.

"İZ BIRAKMAK İSTİYORUM"

En büyük hayalim, bu ülkenin yetiştirdiği en büyük teknik adamlardan biri olmak."

Emre Belözoğlu isyan etti: Ben hoca olunca lisans konusu kıymete bindi
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