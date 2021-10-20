El değiştiren Newcastle United'da cübbe ve sarık krizi: Arap giysileri giyerek gelmeyin

Newcastle United taraftarı, kulübün Suudi Arabistanlılar tarafından satın alınması sonrası Arap kültürüne özgü kıyafetler giyerek stadyuma akın etti. Bunun üzerine kulüp bir açıklama yaparak taraftarlara bu kıyafetleri giymemesi yönünde ricada bulundu.

"ENDİŞE DUYUYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Newcastle United taraftarlarından, günlük hayatlarında bu tarz kıyafetler kullanmıyorlarsa, Arap giysileri veya Orta Doğu'yu çağrıştıran sarıklar giymemelerini rica ediyoruz. Takımın yeni sahiplerinden hiçbiri, taraftarların bu şekilde kutlama yapmayı seçmesinden rahatsızlık duymadı. Bunu, hoş geldin mesajı taşıyan, pozitif bir davranış olarak yorumladılar. Öte yandan, bu şekilde giyinmenin kültürel açıdan yanlış olacağına ve bazı kesimlerde rahatsızlık yaratabileceğine dair endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

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