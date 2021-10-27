Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 2 Halkbank: 3
Axa Sigorta Efeler Ligi 5. hafta karşılaşmasında Halkbank'ı konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.
BİNGÖL (İHA) - Axa Sigorta Efeler Ligi 5. hafta karşılaşmasında Halkbank'ı konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.
Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: Fatih Yayla, Hüseyin Okumuş
Bingöl Solhan Spor: Azizcan Ataoğlan, Branimir Grozdanov, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt, Uğur Kılınç, Murat Karakaya, Amel Dautefendic, Fatih Yorümez (L), Burak Hazırol(L)
Halkbank: Selçuk Keskin, Aslan Ekşi, Bozidar Vucicevic, Graham Saxton Vigrass, Caner Ergül(L), Furkan Aydın, Abdullah Cam, Volkan Done(L), Nicolas Bruno, Yigit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu, Mustafa Koc, Fernando Hernandez Ramos, Efe Bayram
Setler: 17-25, 25-23, 25-23, 25-18, 15-11
Süre: 151 dakika (28, 30, 37, 30, 26) - BİNGÖL