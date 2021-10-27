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Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 2 Halkbank: 3

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 2 Halkbank: 3

Axa Sigorta Efeler Ligi 5. hafta karşılaşmasında Halkbank'ı konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.

BİNGÖL (İHA) - Axa Sigorta Efeler Ligi 5. hafta karşılaşmasında Halkbank'ı konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Salon: Bingöl Karşıyaka

Hakemler: Fatih Yayla, Hüseyin Okumuş

Bingöl Solhan Spor: Azizcan Ataoğlan, Branimir Grozdanov, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt, Uğur Kılınç, Murat Karakaya, Amel Dautefendic, Fatih Yorümez (L), Burak Hazırol(L)

Halkbank: Selçuk Keskin, Aslan Ekşi, Bozidar Vucicevic, Graham Saxton Vigrass, Caner Ergül(L), Furkan Aydın, Abdullah Cam, Volkan Done(L), Nicolas Bruno, Yigit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu, Mustafa Koc, Fernando Hernandez Ramos, Efe Bayram

Setler: 17-25, 25-23, 25-23, 25-18, 15-11

Süre: 151 dakika (28, 30, 37, 30, 26) - BİNGÖL

Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 2 Halkbank: 3

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