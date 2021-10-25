Ebrar Karakurt, İtalya'daki evini türkü kafeye çevirdi! Milano'dan İstanbul'a mesaj - Haberler Spor
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Ebrar Karakurt, İtalya'daki evini türkü kafeye çevirdi! Milano'dan İstanbul'a mesaj

Haberler.com - Haberler | Spor

İtalya'da kariyerini sürdüren Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Milano'daki evinde Türk misafirleriyle çılgınlar gibi eğlendi. Ebrar, "Rize'den İstanbul'a yaya geldim" şarkısının sözlerini "Milano'dan İstanbul'a yaya geldim" diye değiştirdi.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt sosyal medyayı salladı. Novara'da kariyerini sürdüren Ebrar, Türk arkadaşlarıyla yöresel müziklerle sabah saatlerine kadar eğlence yaptı. Başarılı voleybolcu bu anları kişisel Instagram hesabından paylaştı.

Ebrar Karakurt, İtalya'daki evini türkü bara çevirdi! Milano'dan İstanbul'a mesaj

"MİLANO'DAN GELDİM"

Ebrar, "Rize'den İstanbul'a yürüdüm yaya geldim" sözlerini, "Milano'dan İstanbul'a yürüdüm yaya geldim" diye değiştirdi. Milli voleybolcu, kendisini İtalya'da daha mutlu ve rahat hissettiğini ifade etmişti.

Ebrar Karakurt, İtalya'daki evini türkü kafeye çevirdi! Milano'dan İstanbul'a mesaj
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