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Spor dünyasını derinden sarstı! Yunanistan'da genç futbolcu sahada hayatını kaybetti

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Yunanistan'da Ilioupoli forması giyen 22 yaşındaki futbolcu Alexandros Lampis, Ermionida maçının 5. dakikasında kalp krizi geçirdi. Sağlık ekipleri müdahale etti ancak genç futbolcu kurtarılamadı.

Yunanistan 2. Futbol Ligi takımlarından Ilioupoli'de forma giyen 22 yaşındaki Alexandros Lampis, Ermionida ile yapılan maçın 5. dakikasında sahada kalp krizi geçirdi.

YETERSİZ KALDI

Stat içinde defibrilatör (ritmi bozulmuş kalbe geri dönmesi için yüksek değerde elektrik akımı veren cihaz) olmadığı için Lampis'e yapılan müdahaleler yetersiz kaldı. Ambulans uçak da yaklaşık 30 dakika sonra geldi.

Spor dünyasını sarsan olay! Genç futbolcu sahada hayatını kaybetti

"BÜTÜN ŞEHİR YAS TUTUYOR"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aleko'muz, dostumuz, kardeşimiz, çok haksız yere gittin. Bütün takım ve bütün şehir yas tutuyor. Kelimeler ağızdan çıkmıyor" ifadeleri yer aldı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Yunanistan, Spor, Haber

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