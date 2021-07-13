Spor dünyası, EURO 2020 finali sonrası ırkçı saldırılara maruz kalan İngiliz futbolculara destek verdi
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Spor dünyası, EURO 2020 finali sonrası ırkçı saldırılara maruz kalan İngiliz futbolculara destek verdi

Spor dünyası, EURO 2020 finali sonrası ırkçı saldırılara maruz kalan İngiliz futbolculara destek verdi
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Spor dünyasından birçok isim, İtalya'nın penaltılarla kazandığı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) finali sonrasında sosyal medyadan ırkçı saldırılara maruz kalan İngiliz futbolculara destek verdi.

Spor dünyasından birçok isim, İtalya'nın penaltılarla kazandığı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) finali sonrasında sosyal medyadan ırkçı saldırılara maruz kalan İngiliz futbolculara destek verdi.

Formula 1'de 7 şampiyonluk yaşayan Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yaşananları görmek acı verici. Bu durum bize ülkemizin önünde daha uzun bir yol olduğunu gösterdi. Bu konu üzerinde ne kadar çalışmamız gerektiğini bir kez daha gördük." ifadelerini kullandı.

Norveçli golcü futbolcu Erling Haaland, "Hala ırkçılık ve ayrımcılık yapanları anlamıyorum. Ayrımcılığın her çeşidiyle mücadele etmekten yorulmayacağız. Penaltı atacak cesareti gösterdikleri için alkışlamak yerine bu genç adamlara ırkçı saldırılarda bulunuluyor. Sözün bittiği noktadayız." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Milli Takımı'nın santrforu Harry Kane, "Onlar desteklenmeyi hak ediyor, ırkçı saldırıları değil. Üçü de bütün yaz boyunca harikaydı ve gerginliğin üst düzeyde olduğu anlarda penaltı atacak cesareti gösterdiler. Sosyal medya üzerinden bu tacizleri yapıyorsanız İngiltere taraftarı değilsiniz ve sizi istemiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Fransız futbolcu Paul Pogba, "Sizlerle gurur duyuyorum. Kazanır ya da kaybedersiniz. Penaltıları atacak cesareti gösterdiniz ve ülkenizin finale yükselmesine katkı sağladınız. Irkçılıkla mücadele etmeyi asla bırakmayacağız. Siz çocuklar başınızı dik tutun ve kendinizle gurur duyun." yorumunu yaptı.

Barcelona Kulübü ise sosyal medya hesabında penaltı atışları sırasında bekleyen İngiltere Milli Takımı oyuncularının fotoğrafına yer vererek "Penaltılarla maç kaybetmek futbol ve hayatın bir parçası ama ırkçılık değil." ifadesini kullandı.

Ayrıca Japon tenisçi Naomi Osaka, İngiltere Milli Takımı oyuncuları Jude Bellingham, Tyrone Mings, Kalvin Phillips ile eski İngiliz futbolcular Alan Shearer ve Gary Neville gibi birçok isim de yaptıkları açıklamalarla ırkçılığa tepki gösterdi.

İtalya, normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan final maçında İngiltere'ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayarak şampiyon olmuştu. İngiltere'nin son üç penaltısını kaçıran Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka hakkında çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından hakaret içerikli yorumlar paylaşılmıştı. UEFA ve İngiltere Futbol Federasyonu da yaşananları kınamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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