Dünya Şampiyonasına Melikgazispor'dan 2 sporcu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünya Şampiyonasına Melikgazispor'dan 2 sporcu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Dünya Şampiyonasına Melikgazispor'dan 2 sporcu

Melikgazi Belediyespor Kulübü büyük bir başarı elde ederek, Dünya Şampiyonası'na 2 sporcu birden yollayacak.

Melikgazi Belediyespor Kulübü büyük bir başarı elde ederek, Dünya Şampiyonası'na 2 sporcu birden yollayacak. 19-24 Kasım tarihlerinde İran'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda Melikgazi Kulübü sporcuları Türkan Teke ve Yasin Çimen mücadele edecek.

Spora ve sporcuya olan desteklerinin artarak devam edeceğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İstanbul'da yapılan Deafolimpik İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda bir yıl gibi kısa bir zamanda yetiştirdiğimiz sporcumuz Yasin Çimen Olimpiyat ve Dünya Şampiyonunu finalde yenerek altın madalya kazandı. Zeliha Varol kızımızda üçüncü olarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Bu başarıların ardından poomse dalında Türkan Teke kızımızla beraber Yasin Çimen Türk Milli Takımımızı temsilen 19-24 Kasım tarihlerinde İran'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazandılar. Başarılar asla tesadüf değildir. Özellikle kalıcı başarılar. Özel bireylerle hayatın her alanında yaptığımız çalışmalar sayesinde onların gelişimlerine ve sosyal hayata daha çabuk katılmalarına olanak tanıyoruz. Onlar mutlu olunca bizde oluyoruz. Özel sporcularımız ile özel olarak ilgileniyoruz ve karşılığını alıyoruz. Spor varsa engel yoktur. Antrenörler Yavuz Sayan ve Arzu Sayan hocalarımıza sporcularımıza verdiği emek ve destekten dolayı teşekkür ederim. Sporcularımızı tebrik ediyorum, Kayseri'mize ve Melikgazi'mize unutulmaz büyük bir gurur yaşattılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Dünya Şampiyonasına Melikgazispor'dan 2 sporcu

Dünya Şampiyonasına Melikgazispor'dan 2 sporcu

Dünya Şampiyonasına Melikgazispor'dan 2 sporcu

Dünya Şampiyonasına Melikgazispor'dan 2 sporcu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Necmettin Erbakan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Seren Serengil
Spor Ferdi Kadıoğlu Abdullah Avcı Marcao Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Gazeteler Aykut Kocaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dünya Şampiyonasına Melikgazispor'dan 2 sporcu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 18:47:05. #1.13#