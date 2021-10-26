Duayen hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi

Galatasaray, Beşiktaş'a 2-1 mağlupken 81'de penaltı çaldı. Vida'nın yerde eliyle müdahale ettiği pozisyonda hakem penaltıyı verdi. Penaltı kararını yorumcular doğru buldu. Kaçan penaltıda ise skandal bir olay yaşandı. Mohamed'in vuruşundan önce iki takımın futbolcuları ceza sahasına girdi. İlk önce Umut Meraş'ın adım attığı görüldü.

"HAKEMİN GÖRMESİ GEREKİRDİ"

İşte hakemlik yapmış yorumcuların değerlendirmeleri:

Erman Toroğlu : Galatasaray'ın penaltısının tekrarlanması gerekiyordu. Tam 3 oyuncu ceza sahasına giriyor.

Selçuk Dereli: Bu penaltı tekrar edilmeliydi.

Deniz Çoban : Galatasaray'ın kullandığı penaltı atışı sırasında her iki takım oyuncularından da ceza sahasına girenler vardı. Atış tekrar edilmeliydi. Önce Umut Meraş adımını atmış. Hakemin bunu görmesi gerekiyordu.

Deniz Ateş Bitnel: Ersin'in kurtardığı penaltı kesinlikle tekrar edilmeliydi.

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