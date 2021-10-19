Dolmabahçe'de büyük yıkım! Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, sahasında Sporting'e 4-1 mağlup oldu

Beşiktaş, Vodafone Park'ta büyük bir yıkım yaşadı. Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi'nde mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçta Sporting'e 4-1 mağlup oldu ve grubun 3. maçından da puan çıkaramadı.

SPORTING KORNERLERDEN GELEN GOLLERLE GALİBİYETE UZANDI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş maçın başında girdiği pozisyonlarda skoru bulamadı. Sporting 15. dakikadaki korner organizasyonunda kaptanı Coates'le öne geçti. Bu golden sonra rakip kalede baskı kuran siyah-beyazlılar, Pjanic'in asistinde Larin'in ayağından bulduğu golle 24. dakikada skora dengeyi getirdi. Portekiz ekibi, 27. dakikada yine bir korner vuruşunda tıpkı ilk goldekine benzer bir organizasyonla Coates'le yeniden öne geçti. Karşılaşmanın 44. dakikasında ise Sarabia farkı 3'e çıkarırken 90. dakikada Paulinho maçın skorunu belirleyen golü attı. Temsilcimiz 4-1 kaybettiği maçın ardından puansız olarak grup sonuncusu olurken Sporting 3 puanla 3. sıraya yerleşti.

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