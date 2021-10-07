Diyarbekirspor Başkanı İlgin'den MHK'ya hakem tepkisi - Haberler Spor
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Diyarbekirspor Başkanı İlgin'den MHK'ya hakem tepkisi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Diyarbekirspor Başkanı İlgin'den MHK'ya hakem tepkisi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Diyarbekirspor'da hakemlere büyük tepki gösterildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Diyarbekirspor'da hakemlere büyük tepki gösterildi.

Geride kalan 6 maçta takımının aleyhine 4 penaltı verildiğini belirten Başkan Turan İlgin, Merkez Hakem Kurulu'nun art niyetli ve yetersiz hakemleri maçlarına göndermesinin manidar olduğunu söyledi. Maddi ve manevi olarak harcadıkları emeklerin hakemler tarafından heba edildiğini belirten İlgin, "Vanspor maçının ilk dakikalarında net penaltımız verilmedi, sonra rakibe iki tartışmalı penaltı verildi. Bu tiyatro Somaspor, Ankaraspor ve Hekimoğlu Trabzon maçlarında devam etti. Ankaraspor maçında ceza sahası dışındaki pozisyonda penaltı verildi ve bu golle yenildik. Hekimoğlu Trabzon maçındaki hakemler rakibin kazanması için her şeyi yaptı. 3 gün önce hakemleri baskı altına almak için yaygara koparan Hekimoğlu Trabzon Başkanı için MHK ve gönderdiği hakemler bizi kurban seçti. Bizim bu ligde olmamızdan rahatsız iseniz açıkça söyleyin bilelim. Boşuna bu kadar yatırım yapmayalım. Benim penaltılarım, faullerim neden verilmiyor, rakiplerim neden kullanıyor? Biz de maçtan sonra bağıralım mı? Hakemleri etkilemek için baskı mı yapalım" dedi. - DİYARBAKIR

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Haber: Diyarbekirspor Başkanı İlgin'den MHK'ya hakem tepkisi - Haberler Spor
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