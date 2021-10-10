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Diyarbekirspor: 1-0

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Spor
Diyarbekirspor: 1-0

STAT: İnegölHAKEMLER: Mehmet Çağatay Lakot, Baykal Tuna, Muratcan Ilgaz, Berkay ErdemirİNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek- İbrahim Sürgülü, Türker Toptaş, Mustafa Kayabaşı (Dk. 88 Erdem Koçal) Bahadır Taşdelen (Dk.

STAT: İnegöl

HAKEMLER: Mehmet Çağatay Lakot, Baykal Tuna, Muratcan Ilgaz, Berkay Erdemir

İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek- İbrahim Sürgülü, Türker Toptaş, Mustafa Kayabaşı (Dk. 88 Erdem Koçal ) Bahadır Taşdelen (Dk. 66 Ogün Çalışkan) Serkan Sözmen, Samet Cantürk, Selimcan Temel, Aykut Uluç, Ersel Aslıyüksek (Dk. 78 Enes Ata) Ömer Faruk Ermeç (Dk. 88 Gülhan Üreyen)

DİYARBEKİRSPOR: Salih Şenbaş- Reşo Akın (Dk. 63 Batuhan Süer) Şaban Özel, Şahin Şafakoğlu, Baran Işık, Serdar Güncü, Okan Dernek, Metincan Cici, Hasan Bilal (Dk. 60 Sinan Akaydın) Emir Can Sayar (Dk.79 Oğuzhan Kayar) Utku Şens

GOL: Dk. 5 Ersel Aslıyüksek (İnegölspor)

SARI KARTLAR: Gökhan Siverek, Selimcan Temel,  Erdem Koçal (İnegölspor) - Baran Işık, Utku Şen, Okan Dernek, Şahin Şafakoğlu, Serdar Güncü, Metincan Cici, Sinan Akaydın (Diyarbekirspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta İnegölspor, sahasında Diyarbekirspor'u 1-0 mağlup etti. İnegöl İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 5'inci dakikada Ersel Aslıyüksek kaydetti. Diyarbekirspor, 23'üncü dakikada Utku'nun ayağından bir penaltı atışından faydalanamadı.

FOTOĞRALI


- Bursa
Diyarbekirspor: 1-0

Diyarbekirspor: 1-0

Diyarbekirspor: 1-0

Diyarbekirspor: 1-0

Diyarbekirspor: 1-0

Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Spor Haberleri
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Haber: Diyarbekirspor: 1-0 - Haberler Spor
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