Develi Belediyespor evinde hata yapmadı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Develi Belediyespor evinde hata yapmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Develi Belediyespor evinde hata yapmadı

Erkekler 1. Lig ekiplerinden Develi Belediyespor, ligin 3.haftasında sahasında Niksar Belediyespor 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Erkekler 1. Lig ekiplerinden Develi Belediyespor, ligin 3.haftasında sahasında Niksar Belediyespor 3-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Lig B Grubunda mücadele eden Develi Belediyespor ligin 3.haftasında evinde Niksar Belediyespor'u konuk etti. Mavi beyazlı ekip salondan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak, ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

Salon: Develi Spor Salonu

Hakemler: İsmail Yıldırım xx, Ömer Acıcı xx

Develi Belediyespor: Gökhan Çatal xx, Mert Tetik xx, Hasan Balcıoğlu xx, Tarık Hepsen xx, Anıl Tokat xx, Selim Sultan Arıman xx, Fatih Ürün xx, Bünyamin Aslan xx, Alezandt Kovalev xx, Pires Reis xx, Yusuf Erdem xx, Berkan Eryüz xx, Çağatay Durmuş, Oktay Tetik xx

Niksar Belediyespor: Engin Baytekin x, Okay Serçe x, Kahnamuee Haddadee x, Taner Kabakçı x, Murat Palavar x, Numan Tunay Erdoğan x, Mert Karatepe x, Ahmet Ağçayazı x, Göktuğ Polat x, Samet Ali x, Samet Hüseyinoğlu x, Aykut Güneş x, Muhammet Demir x

Setler

1.Set 25-19 (Develi Belediyespor)

2.Set 25-22 (Develi Belediyespor)

3.Set 25-18 (Develi Belediyespor) - KAYSERİ

Develi Belediyespor evinde hata yapmadı

Develi Belediyespor evinde hata yapmadı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

title