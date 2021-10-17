Dev maç nefes kesti! Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek namağlup liderlik koltuğuna oturdu
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Kim-Min Jae'nin kırmızı kart görmesinden sonra karşılaşmanın yaklaşık 70 dakikasını 10 kişi oynayan sarı-lacivertliler 19 puanda kalırken, bordo-mavililer 21 puanla namağlup liderlik koltuğuna oturdu.
Süper Lig'de haftanın maçı nefes kesti. Fenerbahçe öne geçtiği mücadelede Kim-Min Jae'nin 23. dakikada kırmızı kart görmesinden sonra 2 gol yedi ve mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
FENERBAHÇE, 10 KİŞİ KALDIKTAN SONRA DAĞILDI
Karşılaşmaya harika başlayan Fenerbahçe, 3. dakikada Rossi'yle öne geçti. Oyunun kontrolünü elinde bulunduran sarı-lacivertlilerde 23. dakikada Kim-Min Jae'nin kırmızı kart görmesi sonrası tüm planlar altüst oldu. Baskısını artıran bordo-mavililer 25. dakikada Bakasetas'ın serbest vuruştan attığı golle eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında tüm hatlarıyla kendi yarı alanına çekilen Fenerbahçe'de Szalai, Cornelius'a yaptığı müdahale sonrası penaltıya sebebiyet verdi. 87. dakikada Bakasetas penaltıdan farkı 2'ye çıkardı. 90. dakikada Yusuf Sarı, takımının son golünü attı ve bordo-mavililer karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.