Denizlispor'a isim sponsoru

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, Altaş Yatırım AŞ ile isim hakkı ve sponsorluk anlaşması imzaladı.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Denizlispor Başkanı Mehmet Uz ile firmanın Başkanvekili Mehmet Altaş'ın yanı sıra iki tarafın yöneticileri katıldı. Törende konuşma yapan Başkan Uz, önemli bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek, "Altaş Yatırım AŞ, Denizlispor markasına sahip çıktı. Sadece isim hakkı değil, Denizlispor olarak neler yapabileceğimizi oturup konuştuk. Birlikte ortak bir noktada buluştuk. Sponsorlukla ilgili neler yapabileceğimizi görüştük. Sadece isim konusu değil, hem Ankara hem İstanbul ayağımız olacaklar. Reklam, sponsorluklar konusunda birlikte çalışacağız" dedi.

Anlaşma ile Denizlispor'un ismi 1 yıl boyunca Altaş Denizlispor olarak anılacak.