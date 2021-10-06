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Denizlispor'a isim sponsoru

Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor
Denizlispor'a isim sponsoru

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, Altaş Yatırım AŞ ile isim hakkı ve sponsorluk anlaşması imzaladı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, Altaş Yatırım AŞ ile isim hakkı ve sponsorluk anlaşması imzaladı.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Denizlispor Başkanı Mehmet Uz ile firmanın Başkanvekili Mehmet Altaş'ın yanı sıra iki tarafın yöneticileri katıldı. Törende konuşma yapan Başkan Uz, önemli bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek, "Altaş Yatırım AŞ, Denizlispor markasına sahip çıktı. Sadece isim hakkı değil, Denizlispor olarak neler yapabileceğimizi oturup konuştuk. Birlikte ortak bir noktada buluştuk. Sponsorlukla ilgili neler yapabileceğimizi görüştük. Sadece isim konusu değil, hem Ankara hem İstanbul ayağımız olacaklar. Reklam, sponsorluklar konusunda birlikte çalışacağız" dedi.

"Biz zor bir süreçten geçiyoruz, bize yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum" diyen Başkan Uz, "Böyle zor bir dönemdeki anlaşma bizim için çok önemli. Bu anlaşma en az 7 milyon TL'lik bir çalışmayı hedefliyor. Hemşehrimiz olan Mehmet Altaş ve yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İki önemli markanın bir isim altında buluştuğunu belirten Mehmet Altaş ise, "Denizlispor markası bizim için önemli bir marka. İnşallah Denizlispor başkanı ve yönetimi ile beraber daha iyi yerlere geleceğiz. Daha iyi bir takım olmak için çalışacağız. Bu birliktelik inşallah Denizlispor için hayırlı olur" şeklinde konuştu.

Anlaşma ile Denizlispor'un ismi 1 yıl boyunca Altaş Denizlispor olarak anılacak.


Denizlispor'a isim sponsoru

Denizlispor'a isim sponsoru

Denizlispor'a isim sponsoru

Denizlispor'a isim sponsoru

Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Spor Haberleri
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