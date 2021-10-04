Denizlispor'da Serhat Gülpınar'a güvenoyu

TFF 1'inci Lig'de üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından dün deplasmanda Beypiliç Boluspor'la 0-0 berabere kalan Denizlispor, haftayı düşme potasının bir basamak üzerinde, 15'inci sırada tamamlarken teknik direktör Serhat Gülpınar'a güvenoyu çıktı. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Boluspor karşılaşmasının ardından yazılı bir açıklama yaparak, zorlu bir deplasmandan puanla döndüklerini belirtti. Ligin başlamasına 9 gün kala yönetim olarak göreve geldiklerini kaydeden Uz, sezon başladıktan sonra fedakarlıklar içinde 19 transfer yaparak takımı kurabildiklerini aktardı. Birçok takım sezon öncesi hazırlık dönemi geçirdiğini, takımlarının kamp yapamadığını vurgulayan Uz, bu nedenle oyuncularının hem fiziksel olarak hazır olmak hem de sahada puan toplamak için gayret ettiğini ifade etti.

BAŞKAN UZ HEDEFİ HATIRLATTI

Başkan Uz, taraftarlardan sabırlı olmalarını isteyerek, zorlu ve uzun lig maratonunda destek beklediklerini aktardı.