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Denizlispor Balıkesirspor maçında Cihan Aydın düdük çalacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Denizlispor Balıkesirspor maçında Cihan Aydın düdük çalacak

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Altaş Denizlispor ile Balıkesirspor arasında 16 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

AYDIN (İHA) - TFF 1. Lig'in 9. haftasında Altaş Denizlispor ile Balıkesirspor arasında 16 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

TFF 1. Lig 2021-2022 sezonu dokuzuncu haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Denizlispor ile Balıkesirspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Aydın'ın yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Mehmet Şengül yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Eren Özyemişçioğlu görevlendirildi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma 16 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. - DENİZLİ

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Haber: Denizlispor Balıkesirspor maçında Cihan Aydın düdük çalacak - Haberler Spor
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