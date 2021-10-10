Daum, Stefan Kuntz'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı: Tam bir intihar görevi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Daum, Stefan Kuntz'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı: Tam bir intihar görevi

Haberler.com - Haberler | Spor

Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran başarılı teknik direktör Christoph Daum, Stefan Kuntz'un A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olmasını yorumladı. Daum yaptığı açıklamada, "Kuntz ile göreve gelmeden önce konuştum. Bunun tam bir intihar görevi olduğunu söyledim" ifadelerini kullandı.

Stefan Kuntz yönetiminde ilk maçına Norveç karşısında çıkan A Milli Takım karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve Dünya Kupası şansını zora soktu. Türkiye'de uzun yıllar görev yapan Alman teknik direktör Christoph Daum, Kuntz'la A Milli Takım'ın başına geçmeden önce konuştuğunu söyledi.

"KUNTZ İLE GÖREVE GELMEDEN ÖNCE KONUŞTUM"

Fanatik'in Bild'den aktardığı habere göre; Daum, Kuntz ile göreve gelmeden önce konuştuğunu belirterek, Kuntz'a bu yeni görevinin tam bir intihar görevi olduğunu ilettiğini dile getirdi. Daum yaptığı açıklamada, "Kuntz ile göreve gelmeden önce konuştum. Bunun tam bir intihar görevi olduğunu söyledim" ifadelerini kullandı. Alman teknik adam daha sonra ise sözlerine, "Ona Türk Milli Takımı'na değil bir kulüp takımından gelen teklifi kabul etmesini söylerdim" ifadelerini ekledi.

Daum, Stefan Kuntz'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı: Tam bir intihar görevi
Haberler.com - Spor Haberleri
Bursaspor-Beşiktaş maçında ortalık savaş alanına döndü! Polisler devreye girdi

Bursaspor-Beşiktaş maçında ortalık savaş alanına döndü! Polisler devreye girdi

 A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, kamptan ayrıldı

A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, kamptan ayrıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gökhan Çıra Pınar Deniz Tamer Karadağlı
Spor Burak Yılmaz Muslera Cristiano Ozan Tufan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Amelia Hamlin Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Daum, Stefan Kuntz'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı: Tam bir intihar görevi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 19:03:52. #1.11#