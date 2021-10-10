Daum, Stefan Kuntz'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı: Tam bir intihar görevi

Stefan Kuntz yönetiminde ilk maçına Norveç karşısında çıkan A Milli Takım karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve Dünya Kupası şansını zora soktu. Türkiye'de uzun yıllar görev yapan Alman teknik direktör Christoph Daum, Kuntz'la A Milli Takım'ın başına geçmeden önce konuştuğunu söyledi.

"KUNTZ İLE GÖREVE GELMEDEN ÖNCE KONUŞTUM"

Fanatik'in Bild'den aktardığı habere göre; Daum, Kuntz ile göreve gelmeden önce konuştuğunu belirterek, Kuntz'a bu yeni görevinin tam bir intihar görevi olduğunu ilettiğini dile getirdi. Daum yaptığı açıklamada, "Kuntz ile göreve gelmeden önce konuştum. Bunun tam bir intihar görevi olduğunu söyledim" ifadelerini kullandı. Alman teknik adam daha sonra ise sözlerine, "Ona Türk Milli Takımı'na değil bir kulüp takımından gelen teklifi kabul etmesini söylerdim" ifadelerini ekledi.

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