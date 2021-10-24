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Daha ligin yarısına gelmedik! Vitor Pereira'ya ilk ciddi uyarı

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Başkan Ali Koç'un, Mesut'la problem yaşayan ve sert demeçler veren Pereira'ya uyarı yaptığı iddia edildi. "Avrupa Ligi için kimse hayal kurmasın" diyen Pereira'nın açıklamalarının, Başkan'ı kızdırdığı belirtildi. Koç, Pereira'nın toplantılardaki diline uyarı yaptı.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan son gelişmelerin ardından teknik patron Vitor Pereira'ya ilk uyarı geldi. Başkan Koç, gerek Mesut Özil ile ilgili problem gerekse de maç sonundaki açıklamalar ile ilgili uyarıda bulundu.

Daha ligin ilk yarısı bitmedi! Vitor Pereira'ya ilk ciddi uyarı

Takvim'de yer alan habere göre Pereira ile bir araya gelen Başkan Koç, "Mesut ile aranızda olanlar takıma zarar veriyor. Kendisiyle konuşacağım. Bu durum artık bir son bulmalı" dedi.

Daha ligin ilk yarısı bitmedi! Vitor Pereira'ya ilk ciddi uyarı

Pereira'dan demeçlerine de dikkat etmesini belirten Başkan Ali Koç, "Spekülasyonlara sebep olacak kozlar vermemelisin" ifadelerini kullandı.

Antwerp maçı sonrasında "Aramızda Avrupa Ligi'nde final oynayacağımızı düşünen var mı?" ifadesini kullanan Pereira'nın bu sözü eleştirilere neden olmuştu. Başkan Koç'un bu sözlerden rahatsız olduğu belirtildi.

Daha ligin yarısına gelmedik! Vitor Pereira'ya ilk ciddi uyarı
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