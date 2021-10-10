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Büyük bunalımda! 29 yaşındaki Neymar'dan futbolu bırakma sinyali

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Büyük bunalımda! 29 yaşındaki Neymar'dan futbolu bırakma sinyali

PSG'nin süper starı Neymar, futbol hayatını yönetebilecek zihinsel güce sahip olmadığını itiraf etti. Neymar, "Futbol hayatımı yönetebilecek kadar zihinsel olarak güçlü değilim. 2022 Dünya Kupası son turnuvam olacak. O turnuvayı kazanmak için her şeyi yapacağım" dedi.

Psg ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Neymar, futbol hayatını bitirebileceğinin sinyalini verdi. 29 yaşındaki futbolcu, futbol yaşantısını sürdürecek zihinsel güce sahip olmadığını itiraf etti. Brezilya Milli Takımı'nı bırakacağı kesin gözüyle bakılırken, kariyerini bitirip bitirmeyeceği merak konusu oldu.

Daha 29 yaşında! Yıldız futbolcu Neymar, futbolu bırakma sinyali verdi

"GÜÇLÜ DEĞİLİM"

Neymar, "Futbol hayatımı yönetebilecek kadar zihinsel güce sahip değilim. 2022 Dünya Kupası kesinlikle benim son turnuvam olacak. O turnuvayı kazanmak için her şeyi yapacağım" diye konuştu.

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