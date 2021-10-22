Bruno Alves, Cristiano Ronaldo'nun bir telefonuyla futbolu bırakmaktan vazgeçti

2013-2016 arasında Fenerbahçe'de forma giyen Portekizli savunmacı Bruno Alves, 39 yaşında ancak profesyonel kariyerine devam ediyor. Futbolu bırakmayı erteleyen Alves, Ronaldo'nun tavsiyeleri üzerine futbol oynamaya devam ettiğini açıkladı.

"KENDİNE İYİ BAKIYORSUN"

39 yaşındaki Alves, "Cristiano beni aradı. 'Oynamaya devam etmelisin, kendine iyi bakıyorsun ve iyi durumdasın. Futbolu çok sevdiğini biliyorum, bence pes etme' dedi ve kararımı değiştirdi. O dünyanın en iyisi ve devam etmem gerektiğini söylüyorsa bu gerçekten devam edebileceğim içindir. Ben de devam ettim" diye konuştu.

Haberler.com - Spor Haberleri