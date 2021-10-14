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Çorum FK yardımcı antrenörü Üstüner Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

AA / Kemal Ceylan - Haberler | Spor
Çorum FK yardımcı antrenörü Üstüner Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele Çorum FK'nın yardımcı antrenörü Bülent Üstüner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele Çorum FK'nın yardımcı antrenörü Bülent Üstüner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 3 hafta önce Kovid-19 testi pozitif çıkan Üstüner, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilen Üstüner, yaklaşık 3 hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Üstüner'in cenazesi, Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından Mamak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Üstüner, daha önce Körfezspor, Körfez FK, Pendikspor ve Fethiyespor kulüplerinde de görev yapmıştı.

AA / Kemal Ceylan - Spor Haberleri
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