Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan Alanyaspor maçı değerlendirmesi Açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 5 Kasım Cuma günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Takımın sahadaki duruşu, vereceği reaksiyon, kazanmak için ortaya koyacağı oyun anlayışına, mücadelesine güveniyorum." dedi.

Hamza Hamzaoğlu, yeşil-mavili ekibin Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son haftalarda iyi futbol oynadıklarını ancak bunu sonuca yansıtamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın göreve gelmesinin ardından Aytemiz Alanyaspor'un iyi bir çıkış yakaladığını vurgulayan Hamzaoğlu, "Oldukça etkili oyun oynuyorlar. Bu hafta kolay olmayacak. Sezon sonuna kadar hep bıçak sırtı gideceğiz. Keşke her hafta kazanan takımın hocası olarak karşınıza çıkabilsem ama yakın olduğunu düşünüyorum. Geldiğimiz günden bugüne aldığımız sonuçlar iyi olmasa da iyi görüntü vermeye başladık. İnşallah bunu sonuca yansıtacağımız günler olacak. İnşallah bu hafta başlangıç olur." diye konuştu.

Üç puanlık sistemde arka arkaya kazanılacak maçların her takımı farklı noktalara getirebileceğinin altını çizen Hamzaoğlu, "Kazanacağımız günler gelecek. Bizi ümitlendiren takımımızın ortaya koyduğu mücadele, oyun. Her gün daha iyiye gitmemiz bizi umutlandırıyor. Sonunda da başaracağız. Buna inancımızın bırakın kaybolmasını, azalmadı bile. Rakibimizde eksikler var ama yerlerine oynayacak önemli oyuncular var. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Remy'nin sıkıntıları var, hazırlıyoruz. Alper'in durumuna bakacağız. İnşallah bu hafta her şey istediğimiz gibi olur." ifadelerini kullandı.

Aytemiz Alanyaspor maçında takım oyununu doğru oynamaları gerektiğini aktaran Hamzaoğlu, "Tek bir oyuncu ile maç kazanamayız. Her zaman takım oyununa güveniyorum. Takımın sahadaki duruşu, vereceği reaksiyon, kazanmak için ortaya koyacağı oyun anlayışına, mücadelesine güveniyorum. Hepsi bir bütün mücadele etmeliyiz." şeklinde görüş belirtti.

Taraftara da teşekkür eden Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Geldik, beş haftada 4 mağlubiyet, 1 galibiyetimiz var ama bize olan destek devam ediyor. Bize olan inançları devam ediyor. Onlara söyleyeceğim tek şey, biraz mahcup olduğumuz ama doğru yolda olduğumuzu biliyorlar. Bu destekleri onu gösteriyor. İnşallah yüzümüzün güleceği günler gelecek. Birlik ve beraberlik, destek, birbirimize olan inanç sürdüğü müddetçe başarı kaçınılmaz. İnşallah hep birlikte yüzümüz gülecek."