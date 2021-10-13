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Büşra Nur Çelik yelkende dünya altıncısı oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Büşra Nur Çelik yelkende dünya altıncısı oldu

Kdz. Ereğli Belediyespor Parayelken takımı sporcusu Büşra Nur Çelik, İtalya'nın Palermo Kenti'nde yapılan Dünya Şampiyonası'nda ülkemize dünya altıncılığı kazandırdı.

Kdz. Ereğli Belediyespor Parayelken takımı sporcusu Büşra Nur Çelik, İtalya'nın Palermo Kenti'nde yapılan Dünya Şampiyonası'nda ülkemize dünya altıncılığı kazandırdı.

Kdz. Ereğli Belediyespor Parayelken takımı Türkiye şampiyonu sporcusu Büşra Nur Çelik, İtalya'nın Palermo kentinde yapılan ve 25 ülkeden 115 teknenin katılım sağladığı Hansa 303 Sınıfı Dünya Şampiyonası'nda ülkemize Dünya 6'ncılığını kazandırdı.

Başkan Posbıyık'tan kutlama

Kdz. Ereğli Belediye ve Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Posbıyık ilk kez katıldığı Dünya Şampiyonası'nda altıncı olan Büşra Nur Çelik'i göstermiş olduğu mücadele ve başarıdan dolayı kutladı.

(İsmail Yasin Akçın/İHA)

Büşra Nur Çelik yelkende dünya altıncısı oldu

Büşra Nur Çelik yelkende dünya altıncısı oldu

Büşra Nur Çelik yelkende dünya altıncısı oldu

Büşra Nur Çelik yelkende dünya altıncısı oldu

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Haber: Büşra Nur Çelik yelkende dünya altıncısı oldu - Haberler
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