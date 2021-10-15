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Bursaspor'da Boluspor maçının hazırlıkları devam ediyor

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Bursaspor'da Boluspor maçının hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor, Boluspor'la oynayacağı maç öncesi son taktik idmanlarını yapıyor.

Bursaspor, Boluspor'la oynayacağı maç öncesi son taktik idmanlarını yapıyor. Yeşil-beyazlıların sabah saatlerinde yaptığı antrenman 1 saat 30 dakika sürdü

TFF 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Beypiliç Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor sabahsaatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Özcan Bizati nezaretindeki idman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalıştı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

(Barış Yalım-İHA)

Bursaspor'da Boluspor maçının hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor'da Boluspor maçının hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor'da Boluspor maçının hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor'da Boluspor maçının hazırlıkları devam ediyor

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