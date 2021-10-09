Bursaspor-Beşiktaş maçında ortalık savaş alanına döndü! Polisler devreye girdi

Bursaspor ile Beşiktaş arasında oynayan basketbol maçında taraftarlar birbirine girdi. Kavganın başlamasıyla maç durdurulurken, polislerin araya girmesiyle taraftarlar sakinleştirildi.

POLİSLERİN ARAYA GİRMESİYLE TARAFTARLAR SAKİNLEŞTİRİLDİ

Bursa'da Tofaş Spor Salonu'nda oynanan Bursaspor - Beşiktaş maçında kavga çıktı. Taraftarın kavgası maçın durmasına sebep oldu. Polislerin araya girmesiyle taraftarlar sakinleştirildi. Taraftarların sakinleşmesinin ardından maç devam etti. Polis ekipleri başka bir kavganın çıkmaması için güvenlik önlemlerini arttırdı.

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