Bursaspor-Beşiktaş maçında ortalık savaş alanına döndü! Polisler devreye girdi - Haberler Spor
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Bursaspor-Beşiktaş maçında ortalık savaş alanına döndü! Polisler devreye girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş Icrypex, deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u 76-73 mağlup etti. Karşılaşmaya tribünlerde yaşanan kavga damga vurdu. İki takım taraftarlarının ortalığı savaş alanına döndüren kavgası polislerin araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı.

Bursaspor ile Beşiktaş arasında oynayan basketbol maçında taraftarlar birbirine girdi. Kavganın başlamasıyla maç durdurulurken, polislerin araya girmesiyle taraftarlar sakinleştirildi.

POLİSLERİN ARAYA GİRMESİYLE TARAFTARLAR SAKİNLEŞTİRİLDİ

Bursa'da Tofaş Spor Salonu'nda oynanan Bursaspor - Beşiktaş maçında kavga çıktı. Taraftarın kavgası maçın durmasına sebep oldu. Polislerin araya girmesiyle taraftarlar sakinleştirildi. Taraftarların sakinleşmesinin ardından maç devam etti. Polis ekipleri başka bir kavganın çıkmaması için güvenlik önlemlerini arttırdı.

Bursaspor-Beşiktaş maçında ortalık savaş alanına döndü! Polisler devreye girdi

Bursaspor-Beşiktaş maçında ortalık savaş alanına döndü! Polisler devreye girdi
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Bursaspor Beşiktaş maçında taraftarlar arasında kavga

Bursaspor Beşiktaş maçında taraftarlar arasında kavga

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Haber: Bursaspor-Beşiktaş maçında ortalık savaş alanına döndü! Polisler devreye girdi - Haberler Spor
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