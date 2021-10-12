Burak Yılmaz, ağzıyla kuş tutsa da yaranamıyor! Tepkilerin haddi hesabı yok
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
A Milli Takım'ın Letonya deplasmanında ortaya koyduğu futbol tartışma yarattı. Son 15 dakika hariç A Milliler, pozisyon bulmakta zorlandı. En çok tartışılan isim Burak Yılmaz oldu. Son saniyedeki penaltı golüne kadar Burak hakkında ağır yorumlar yazıldı. Tecrübeli kaptan penaltıyı gole çevirse de tepkilerden kurtulamadı. Burak'ın Letonya maçındaki etkisiz görüntüsü, top kayıpları ve hakeme hakeret içerikleri itirazları nedeniyle futbolseverler çileden çıktı.
Burak Yılmaz yine tartışma konusu oldu. A Milli Takım'da son maçlarda Hakan Çalhanoğlu ile birlikte performansı düşen tecrübeli kaptan, son sınavda adeta futbolseverleri çıldırttı. Burak'ın ortaya koyduğu performans dışında hakemle girdiği tartışmalar da dikkat çekti. Ekranlara birçok kez hakaret ederken yakalandı. Sosyal medyada, Burak'ın hakemle münakaşa ettiği anlarda ikinci sarıdan kırmızı kart göreceği yorumları yapıldı.
Kaptan, son saniyede penaltıyı alıp gole çevirdi. Ancak bu da yeterli olmadı. Burak hakkında yapılan olumsuz yorumların sayısı bir hayli fazlaydı.
İşte bazı yorumlar:
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