Burak'ın penaltı beklediği pozisyon isyan ettirdi! Milli futbolcuya tepki yağıyor

Türkiye, Dünya Kupası yolunda en kritik sınavlarından birini Norveç karşısında veriyor. Karşılaşmanın 32. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası Burak Yılmaz'a tepki yağdı.

SOSYAL MEDYADA AYAĞA KALKTI

Ceza sahasındaki topa koşarken kendini yere bırak Burak Yılmaz, oyun akmaya devam ederken yerden kalkmadı. Topun dışarı çıkmasıyla ayağa kalkan ve maçın hakemine penaltı itirazında bulunan deneyimli golcüye sosyal medyada tepki yağdı. Burak, bu tarz hareketlerle hakemi aldatmaya çalışmaması yönünde uyarılar aldı.

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