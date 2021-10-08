Burak'ın penaltı beklediği pozisyon isyan ettirdi! Milli futbolcuya tepki yağıyor - Haberler Spor
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Burak'ın penaltı beklediği pozisyon isyan ettirdi! Milli futbolcuya tepki yağıyor

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A Milli Takım'ın Norveç'le oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sosyal medyada büyük tepki çekti. Ceza sahasındaki topa koşarken bir anda kendini yere bırakan deneyimli golcü, rakip oyuna devam ederken yerden kalkmadı. Sosyal medyada, Top dışarı çıktıktan sonra ayağa kalkan ve hakeme penaltı itirazında bulunan Burak'a artık bu tarz hareketleri yapmaması yönünde tepki dolu paylaşımlar yapıldı.

Türkiye, Dünya Kupası yolunda en kritik sınavlarından birini Norveç karşısında veriyor. Karşılaşmanın 32. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası Burak Yılmaz'a tepki yağdı.

SOSYAL MEDYADA AYAĞA KALKTI

Ceza sahasındaki topa koşarken kendini yere bırak Burak Yılmaz, oyun akmaya devam ederken yerden kalkmadı. Topun dışarı çıkmasıyla ayağa kalkan ve maçın hakemine penaltı itirazında bulunan deneyimli golcüye sosyal medyada tepki yağdı. Burak, bu tarz hareketlerle hakemi aldatmaya çalışmaması yönünde uyarılar aldı.

Burak'ın penaltı beklediği pozisyon isyan ettirdi! Milli futbolcuya tepki yağıyor

Burak'ın penaltı beklediği pozisyon isyan ettirdi! Milli futbolcuya tepki yağıyor

Burak'ın penaltı beklediği pozisyon isyan ettirdi! Milli futbolcuya tepki yağıyor

Burak'ın penaltı beklediği pozisyon isyan ettirdi! Milli futbolcuya tepki yağıyor

Burak'ın penaltı beklediği pozisyon isyan ettirdi! Milli futbolcuya tepki yağıyor

Burak'ın penaltı beklediği pozisyon isyan ettirdi! Milli futbolcuya tepki yağıyor
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