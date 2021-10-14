Buna da ağlanmaz ki! Cristiano Ronaldo'nun eşine aldığı hediye şaşırttı
Portekizli star Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez'e mücevherlerini taşıyabilmesi için 124 bin euroluk büyük bir çanta aldı. Georgina, bu jest karşısında duygulu bir teşekkür mesajı paylaştı. Georgina, ağlayan surat emojisi kullanarak Ronaldo'ya teşekkür etti. Georgina'nın mücevher çantasına duygulanması sosyal medya kullanıcılarını bir hayli şaşırttı.
Cristiano Ronaldo, çocuğunun annesi olan sevgilisi Georgina Rodriguez'e uzak kaldığı günlerde kendisini hatırlatması için pahalı bir hediye yolladı. Ronaldo, Georgina'ya mücevherlerini taşıyabilmesi için özel bir çanta aldı. Goal'in AS'tan aktardığı habere göre; bu büyük mücevher çantasının değeri tam 124 bin euro.
ÇOK ŞAŞIRDI
Georgina bu hediye karşısında büyük şaşkınlık yaşadı ve duygulandı. Sosyal medyadan Ronaldo'da duygusal bir mesajla teşekkür etti. İspanyol model kişisel Instagram adresinden Ronaldo'yu etiketleyerek, "Halen şaşkınım" notu paylaştı.
ÖZELLİĞİ NE?
Malle Vendôme mücevher kutusu, ünlü firmanın en lüks parçalarından biri. Bu parça markanın, Parisli kuyumcuların merkez üssü olan ünlü Place Vendôme'deki mağaza açılışına özel olarak tasarlandı.
Portekizli yıldızın hediyesi, 140 cm yüksekliğe ulaşan boyutları ile mücevher saklamak için sekiz çekmece, kolyeler için bir büst, çıkarılabilir bir ayna ve yüzük kutusu içeriyor.