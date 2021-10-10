Bu sefer finalde geriden geldiler! Uluslar Ligi'nde şampiyon Fransa
UEFA Uluslar Ligi final maçında Fransa, İspanya'yı 2-1 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Yarı finalde Belçika'yı 2 farklı mağlubiyetten dönerek yenen Fransızlar, finalde de İspanya'yı geriden gelerek mağlup etmesini bildi.
UEFA Uluslar Ligi'nin finali nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Fransa geriye düştüğü karşılaşmada Fransa'yı 2-1 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.
İKİNCİ YARI GOL YAĞMURU YAŞANDI
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken ikinci yarı gol yağmuru vardı. 64. dakikada Oyarzabal İspanyolları öne geçiren golü attı. Bu dakikadan itibaren vites artıran Fransa, 66. dakikada Benzema ve 80. dakikada Mbappe'nin attığı gollerle kupaya uzanan taraf oldu.
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