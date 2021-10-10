Bu sefer finalde geriden geldiler! Uluslar Ligi'nde şampiyon Fransa - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bu sefer finalde geriden geldiler! Uluslar Ligi'nde şampiyon Fransa

Haberler.com - Haberler | Spor

UEFA Uluslar Ligi final maçında Fransa, İspanya'yı 2-1 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Yarı finalde Belçika'yı 2 farklı mağlubiyetten dönerek yenen Fransızlar, finalde de İspanya'yı geriden gelerek mağlup etmesini bildi.

UEFA Uluslar Ligi'nin finali nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Fransa geriye düştüğü karşılaşmada Fransa'yı 2-1 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.

İKİNCİ YARI GOL YAĞMURU YAŞANDI

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken ikinci yarı gol yağmuru vardı. 64. dakikada Oyarzabal İspanyolları öne geçiren golü attı. Bu dakikadan itibaren vites artıran Fransa, 66. dakikada Benzema ve 80. dakikada Mbappe'nin attığı gollerle kupaya uzanan taraf oldu.

Bu sefer finalde geriden geldiler! Uluslar Ligi'nde şampiyon Fransa
Haberler.com - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk
Magazin Aleyna Tilki Bülent Ersoy
Spor Ozan Tufan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bu sefer finalde geriden geldiler! Uluslar Ligi'nde şampiyon Fransa - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 00:24:52. #1.12#