Bu sefer finalde geriden geldiler! Uluslar Ligi'nde şampiyon Fransa

UEFA Uluslar Ligi'nin finali nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Fransa geriye düştüğü karşılaşmada Fransa'yı 2-1 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.

İKİNCİ YARI GOL YAĞMURU YAŞANDI

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken ikinci yarı gol yağmuru vardı. 64. dakikada Oyarzabal İspanyolları öne geçiren golü attı. Bu dakikadan itibaren vites artıran Fransa, 66. dakikada Benzema ve 80. dakikada Mbappe'nin attığı gollerle kupaya uzanan taraf oldu.

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