Tarihi hezimeti önledi! 4 gol yiyen Muslera, maçın oyuncusu seçildi
Galatasaray'ın kaptanı Muslera, Uruguay Milli Takımı ile iyi sonuçlar görmüyor. 35 yaşındaki eldiven, 4-1 kaybedilen Brezilya maçında takımı adına en iyisiydi. Muslera, bu karşılaşmada tam 9 kurtarış yaptı. Uruguay'da Muslera hariç tüm oyuncular yerden yere vuruldu.
Uruguay Milli Takımı eski günlerini arıyor. Arjantin'e 3-0 kaybeden Uruguay, bu kez de Brezilya'dan fark yedi. Sambacılar, Dünya Kupası Elemeleri maçında Uruguay'ı 4-1'le geçti. Bu karşılaşmaya Muslera'nın performansı damga vurdu.
TARİHİ FARKI ÖNLEDİ
Muslera tam 9 kurtarış yaptı. Güney Amerika basınında 'Tarihi farkı önledi' yorumları yapıldı. Uruguay'da Muslera'dan kahraman gibi bahsedilirken diğer oyuncular yerden yere vuruldu.
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