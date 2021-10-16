Tarihi hezimeti önledi! 4 gol yiyen Muslera, maçın oyuncusu seçildi

Uruguay Milli Takımı eski günlerini arıyor. Arjantin'e 3-0 kaybeden Uruguay, bu kez de Brezilya'dan fark yedi. Sambacılar, Dünya Kupası Elemeleri maçında Uruguay'ı 4-1'le geçti. Bu karşılaşmaya Muslera'nın performansı damga vurdu.

TARİHİ FARKI ÖNLEDİ

Muslera tam 9 kurtarış yaptı. Güney Amerika basınında 'Tarihi farkı önledi' yorumları yapıldı. Uruguay'da Muslera'dan kahraman gibi bahsedilirken diğer oyuncular yerden yere vuruldu.

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