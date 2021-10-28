Bu görüntünün devamında neler yaşandı? Burak'ın neden tepki gösterdiğini hocası anlattı

Geçen sezon Lille'in şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz, son haftalarda geçmiş performansından oldukça uzak. Milli futbolcumuz son olarak Brest maçında oyundan alındığında taraftarlar tarafından ıslıklanmış ve hocasına tepki göstererek soyunma odasının yolunu tutmuştu. Fransız ekibinin teknik direktörü yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"SAHADA HER ŞEYİNİ VERMEK İSTEYEN BİR FUTBOLCU"

Burak Yılmaz'ın yaptığı davranıştan dolayı özür dilediğini belirten Gourvennec, "Burak Yılmaz sahada her şeyini vermek isteyen bir futbolcu. Kulüplerde, milli takımlarda 3-4 günde bir maç oynanıyor. Yoğun efor sarf ediliyor ve yorgunluk olabiliyor. Bunların ardından sonuç istediğiniz gibi olmayınca hüsrana uğramanız normal. Burak'ta da belki tansiyon biraz yükselmiştir" dedi.

"İYİ OYNAMAK VE GOL ATMAK İSTİYOR"

Milli futbolcunun iyi oynamak ve gol atmak istediğini söyleyen Fransız teknik adam, "Son zamanlarda gol atamadığı için iyi oynamak ve gol atmak istiyor. Bizim işimiz, onun pozisyon bulması için biraz daha akışkan ve açık oynamak" ifadelerini kullandı.

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