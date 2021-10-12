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Bozüyük'te Bocce Turnuvası düzenlendi

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Bozüyük'te Bocce Turnuvası düzenlendi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Amatör Spor Haftası nedeni ile bay, bayan karışık ikili takımlar halinde Bocce Turnuvası düzenlendi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Amatör Spor Haftası nedeni ile bay, bayan karışık ikili takımlar halinde Bocce Turnuvası düzenlendi.

4 Eylül Mahallesi spor sahasında yapılan turnuvaya 16 takım katıldı. Tatlı bir rekabetin yaşandığı turnuva sonunda dereceye giren katılımcılara kupa ve madalyalarını TBBDF Bilecik İl Temsilcisi İsmail Torunlar, 4 Eylül Mahalle Muhtarı İsmail Kıranlı, Dart Milli takım antrenörü Özlem Candemir Torunlar ve Bocce hakemi Sevgi Taner taktim etti. Dereceye giren katılımcılar sırasıyla 1. Ercan Gül-Menderes Atakan, 2. Hikmet Kan-Zekeriya Çakal, 3. Yavuz Şen-Osman Savaş, 3. Yasemin Demirci-Pelin Zorba'dan oluştu. - BİLECİK

Bozüyük'te Bocce Turnuvası düzenlendi

Bozüyük'te Bocce Turnuvası düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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