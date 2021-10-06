Böyle vurgun görülmedi! 12 kulüp, Veljkovic Sistemi'yle milyonlarca euro vergi kaçırdı

Belçika futbol kulüplerinin karıştığı skandalla çalkalanıyor. 12 kulübün vergi kaçırdığı ortaya çıkarken, futbolcu menajeri Dejan Veljkovic hedef tahtasına oturtuldu.

VELJKOVIC SİSTEMİ

Ajansspor'da yer alan habere göre; 'Veljkovic Sistemi' olarak adlandırılan sistemde bir kazan-kazan ilişkisi söz konusu. Belçika'da 12 kulüp, vergi makamlarını aldatmak ve zenginleşebilmek için işbirliği yaptı. Bu işbirliğine göre kulüpler yıllardır herkesi mali açıdan aldatıyor.

SAHTE SÖZLEŞME VE FATURALARA ULAŞILDI

Geniş çaplı soruşturmada sahte sözleşmeler ve bazı ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturmayı yapan yetkililer, yaklaşık 31 milyon euro değerinde sahte sözleşme ve faturalara ulaştı. Bu Belçika basınına da yansıdı. Ayrıca menajer Dejan Veljkovic'in avukatı Kris Luyckx da kulüplerle kurduğu ilişki sebebiyle suçlanan müvekkili üzerinden 30-40 milyon euro kadar aklandığını dile getirdi.

KULÜP YÖNETİCİLERİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Flaman gazeteleri; söz konusu kirli düzende yer alan Anderlecht, FC Bruges, Genk, Sporting Lokeren, KV Ostende, OH Leuven, Kortrijk, Waasland Beveren ve Sint-Truiden kulüplerine ulaşmaya çalıştı. Ancak vergi kaçırdığı ve bu hileli plana karıştığı belirtilen kulüplerin yöneticileri, "Hiçbir şekilde sahte faturalar düzenlemediklerini" dile getirdi. Anderlecht Kulübü'nün eski yönetimi de sahtecilik, dolandırıcılık ve kara para aklama ile suçlanıyor.

ANDERLECHT VE CLUB BRUGGE DE İŞİN İÇİNDE

Öncelikle; Dejan Veljkovic üzerinden toplamda 31 milyon euro tutarında sahte sözleşme yapıldı. Kulüpler ödenen rakamın 19.2 milyon euro olduğunu beyan etti. Mechelen 10 milyon euroyu aşan değerle bu konuda başı çekiyor. Standard 6 milyon euro, Anderlecht 2.8 milyon euro, Club Brugge de 2.7 milyon euro ile takipte.

İşte o kulüplerin kaçırdığı vergi tutarları:

Mechelen: 10 milyon 435 bin 500 euro

Standart:6 milyon 28 bin 932 euro

Anderlecht:2 milyon 805 bin euro

C.Brugge:2 milyon 749 bin 250 euro

Genk:2 milyon 483 bin euro

Lokeren:1 milyon 602 bin euro

Oostende:1 milyon 588 bin euro

Leuven:1 milyon 492 bin 400 euro

Kortrijk:622 bin 500 euro

Gent:509 bin 500 euro

Beveren:425 bin euro

S.Truiden:294 bin 500 euro

Toplam: 31 milyon 35 bin 582 euro

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