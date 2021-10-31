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Böyle tepki görülmedi! Ali Koç için dağıttığı lokumların parasını geri istedi

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Böyle tepki görülmedi! Ali Koç için dağıttığı lokumların parasını geri istedi

Ali Koç, taraftar desteğini büyük ölçüde kaybetti. İstifa sesleri her yeri sardı. Ali Koç'un başkan seçilmesi şerefine o gün lokum dağıtan taraftar, parasını geri istedi, sosyal medya yıkıldı.

Konya yenilgisi taraftarın sabrını taşırdı. 4 sezonluk Ali Koç döneminde takımın en iyi derecesi lig üçüncülüğü oldu. "Kadıköy'den çıkış yok" sloganı yıkıldı, çokça derbi maçı kaybedildi. Basketbol şubesi de dibi gördü.

TARAFTARLAR KAHROLDU

Konya maçından sabah saatlerine kadar Ali Koç ve Vitor Pereira'ya eleştiri tweetleri atıldı. Ali Koç, geçen hafta Kadıköy'de olduğu gibi istifaya davet edildi. Seçildiği gün taraftarı mululuğa boğan Başkan Koç, bugün tam tersi duyguları yaşattı. Destekçileri de artık çekilmesini istiyor.

Bir taraftarın attığı 'lokum' tweeti sosyal medyayı yıktı. Koç'un seçildiği gün lokum dağıtan taraftar, Başkan'dan parasını geri istedi.

Böyle tepki görülmedi! Ali Koç'un başkan seçilmesi şerefine lokum dağıtan taraftar, parasını geri istedi

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