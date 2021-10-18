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Böyle şey ne görüldü ne de duyuldu! Rakibin attığı gole sevinen futbolcuya soruşturma

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Ukrayna 2. Ligi'nde futbolda görülmemiş olaylardan biri yaşandı. Kremin Kremenchuk oyuncusu Vitaliy Boyko, Uzhgorod maçında rakibin attığı golden sonra sevinirken kameralara yakalandı. Bu görüntüler için, "Sevinç değil, kızgınlıktı" diyen futbolcu kimseyi ikna edemedi. Ukrayna Futbol Federasyonu, bu futbolcu hakkında soruşturma başlattı.

Ukrayna'da akılamaz bir olay yaşandı. Kremin Kremenchuk'un oyuncusu Vitaliy Boyko, takımının Uzhgorod ile oynadığı lig maçında rakibin attığı golden sonra sevinirken kameralara yakalandı.

Böyle şey ne görüldü ne de duyuldu! Rakibin attığı gole sevinen futbolcuya soruşturma

SORUŞTURMA AÇILDI

NTV Spor'un aktardığı habere göre; Bu görüntüler Ukrayna'da büyük sükse yaratırken, Ukrayna Futbol Federasyonu'nun Etik Komitesi oyuncu hakkında soruşturma başlattı. Şike şüphesi ile taranan oyuncudan bir kanıt elde edilemedi.

Boyko daha sonra yaptığı açıklamada "O bir sevinç değil, kızgınlıktı. Belki de yorgunluk etkisi ile bunu tam gösteremedim" dedi.

Böyle şey ne görüldü ne de duyuldu! Rakibin attığı gole sevinen futbolcuya soruşturma

Böyle şey ne görüldü ne de duyuldu! Rakibin attığı gole sevinen futbolcuya soruşturma
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Yorumlar (1)
TUGRA TUĞRUL :iddia oynamış belli
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