Muhabiri fena haşladı! Liverpool'un hocası Klopp'u çıldırtan soru
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un deplasmanda Atletico Madrid'i mağlup ettiği maçın ardından Klopp'un röportajında tarihe geçecek bir diyalog yaşandı. Muhabir, "Maç sonu kızgın gibiydin" sorusu yöneltince Klopp çılgına döndü. Alman hoca, "Simeone'nin elini sıkmak istedim, o istemedi. Hepsi bu. Aptal biri değilim. Sen iyi biri değilsin, bu olaydan hikaye çıkarmaya çalışıyorsun" dedi, ardından alanı terk etti.
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda sonucu en çok merak edilen maçta Liverpool, deplasmanda Atletico Madrid'i 3-2 mağlup etti. 13 dakikada Liverpool skoru 2-0 yaptı, Atletico dakikalar 34'e geldiğinde skoru 2-2'ye getirdi. 52'de Griezmann atıldı, 78'de Salah penaltıdan sonucu tayin etti. Hakeme öfkeli olan Simeone, maç sonu Klopp'un elini sıkmadı.
"APTAL BİRİ DEĞİLİM"
Jurgen Klopp, İspanyol muhabirin "Maç sonu kızgın gibiydin?" sorusuna şu sert sözlerle yanıt verdi: Neden kızgın olayım? Elini sıkmak istedim, o istemedi. Hepsi bu. Aptal biri değilim, bana böyle sorular soramazsın. Sen iyi biri değilsin çünkü bu olaydan hikaye çıkarmaya çalışıyorsun."
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