Boluspor, Menemenspor hazırlıklarını tamamladı

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, kendi evinde karşılaşacağı Menemenspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip son haftalardaki 3 puan hasretini gidermek için sahaya çıkacak.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, yarın kendi evinde oynayacağı Menemenspor karşılaşması için Teknik Direktör Reha Erginer yönetimindeki hazırlıklarını tamamladı. Ligin son 4 haftasında sahada gösterdiği performansa rağmen rakibi karşısında 3 puan alamayan kırmızı-beyazlı ekip Menemenspor maçıyla birlikte galibiyet serisi yakalamak istiyor. Menemenspor maçına günde çift antrenmanla hazırlanan ve eksiksiz olarak sahaya çıkacak Boluspor, ligdeki son 8 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle puan tablosunda 8 puanla 16. sırada yer alıyor. - BOLU