Bilardo il birinciliği tamamlandı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo İl Temsilciliğinin faaliyet programında yer alan 8 Top Bilardo İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Kıyasıya mücadeleye sahne olan bilardo müsabakaları sonunda birincilik kupasını Mehmet Fırat Türkmen, ikincilik kupasını Mehmet Bahçeci, üçüncülük kupasını Mehmet Ali Bayram, dördüncülük kupasını ise Mehmet Şahin aldı. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile takdim edildi. Sporcular elde ettikleri bu dereceler ile 27 Kasım 2021 tarihinde Ankara'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında Kayseri'yi temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, dereceye giren sporcuları tebrik etti ve katılacakları şampiyonada ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerini inandığını belirterek, başarı temennisinde bulundu. - KAYSERİ