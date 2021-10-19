Beşiktaş'ta Sporting maçı sonrası dikkat çeken istatistik! Siyah-beyazlılar 17 maçtır kalesini gole kapatamıyor

Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, Sporting'e 4-1 mağlup oldu ve puansız olarak grubun dibine demir attı. Bu karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ, 17 MAÇTA KALESİNDE 38 GOL GÖRDÜ

Beşiktaş, Avrupa kupalarında son 17 maçta kalesini gole kapatamadı. 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi play-off turunda Partizan'ı 3-0 yendiği maçı gol yemeden tamamlayan siyah-beyazlı ekip, sonraki 17 karşılaşmada ise bunu başaramadı. Beşiktaş, söz konusu 17 maçta kalesinde 38 gol gördü.

AA - Spor Haberleri