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Beşiktaş'ta Josef de Souza depremi! Hatayspor maçında forma giyemeyecek

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Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ta Josef de Souza sakatlığı sebebiyle zorlu maçta forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Josef de Souza, sağ uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'ta Josef De Souza depremi yaşanıyor. Uyluk iç adalesinde gerilim ve ödem tespit edilen Brezilyalı yıldız, Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

TEDAVASİNE HEMEN BAŞLANDI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Josef de Souza, sağ uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir. Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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