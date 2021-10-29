Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

AA / Kemal Çolak - Haberler | Spor
Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, 1,5 saate yakın sürdüğü belirtildi.

Isınma, istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başlayan, pas ve 5'e 2 organizasyonlarıyla devam eden antrenmanda taktik programının yer aldığı uygulamaların yapıldığı aktarıldı.

Antrenmanın, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaşlı futbolcular antrenman öncesinde, Türk bayrağının etrafında bir araya gelerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Beşiktaş, Atakaş Hatayspor ile yapacağı maç için bugün özel uçakla Hatay'a gidecek ve kampa girecek.

AA / Kemal Çolak - Spor Haberleri
Vedat Muriqi'in eşi transferin fitilini yaktı! Fenerbahçe'ye dönüşün habercisi gibi paylaşım

Vedat Muriqi'in eşi transferin fitilini yaktı! Fenerbahçe'ye dönüşün habercisi gibi paylaşım

 Beşiktaş'ta tüm planları altüst eden sakatlık! Josef, Hatayspor maçında forma giyemeyecek

Beşiktaş'ta tüm planları altüst eden sakatlık! Josef, Hatayspor maçında forma giyemeyecek

 Yeni MHK göreve çarpıcı atamalarla başladı! Deneyimli 3 hakem bu hafta maç yönetemeyecek

Yeni MHK göreve çarpıcı atamalarla başladı! Deneyimli 3 hakem bu hafta maç yönetemeyecek
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title