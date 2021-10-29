Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, 1,5 saate yakın sürdüğü belirtildi.

Isınma, istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başlayan, pas ve 5'e 2 organizasyonlarıyla devam eden antrenmanda taktik programının yer aldığı uygulamaların yapıldığı aktarıldı.

Antrenmanın, tam sahada oynanan taktik maçı sonrası yapılan şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaşlı futbolcular antrenman öncesinde, Türk bayrağının etrafında bir araya gelerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Beşiktaş, Atakaş Hatayspor ile yapacağı maç için bugün özel uçakla Hatay'a gidecek ve kampa girecek.

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