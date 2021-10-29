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Beşiktaş, Hatay'a geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Beşiktaş, Hatay'a geldi

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında A. Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maç için Hatay'a geldi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında A. Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maç için Hatay'a geldi.

Özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafileyi taraftarlar karşıladı. Havalimanında bekleyen bir grup Beşiktaş taraftarı, takım ve oyuncular için tezahüratta bulundu. Beşiktaş kafilesi, kendilerini bekleyen otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.

Yarın saat 16.00'da Hatay Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

(Gökhan Aklan - Adem Karagöz/İHA)

Beşiktaş, Hatay'a geldi

Beşiktaş, Hatay'a geldi

Beşiktaş, Hatay'a geldi

Beşiktaş, Hatay'a geldi

Beşiktaş, Hatay'a geldi

Beşiktaş, Hatay'a geldi

Beşiktaş, Hatay'a geldi

Beşiktaş, Hatay'a geldi

Beşiktaş, Hatay'a geldi

Beşiktaş, Hatay'a geldi

Beşiktaş, Hatay'a geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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