Beşiktaş, Galatasaray galibiyeti sonrası Mohamed'i lakabı üzerinden vurdu: Onun evinde yılanlara izin yok

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Larin'in 2 gol atarak yıldızlaştığı maçta sarı-kırmızılılar Mostafa Mohamed'in kaçırdığı penaltıyla skora denge getirme fırsatını kaçırdı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların İngilizce yayın yapan resmi sosyal medya hesabı çarpıcı bir paylaşım yaptı.

MOSTAFA MOHAMED'İN LAKABI ANAKONDA

Siyah-beyazlılar, kaleci Ersin'in 81. dakikada Mostafa Mohamed'in penaltısını kurtardığı anın fotoğrafını, "Onun evinde yılanlara izin yok" başlığıyla paylaştı. Lakabı anakonda olan Mostafa Mohamed'e yapılan bu gönderme kısa süre içinde taraftarlardan binlerce beğeni aldı.

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