Beşiktaş, Galatasaray galibiyeti sonrası Mohamed'i lakabı üzerinden vurdu: Onun evinde yılanlara izin yok
Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek zirve yolunda altın değerinde 3 puan alan Beşiktaş, İngilizce yayın yapan resmi sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşıma imza attı. Siyah-beyazlılar, lakabı anakonda olan Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in penaltıyı kaçırdığı anın fotoğrafını, "Onun evinde yılanlara izin yok" başlığıyla paylaştı.
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Larin'in 2 gol atarak yıldızlaştığı maçta sarı-kırmızılılar Mostafa Mohamed'in kaçırdığı penaltıyla skora denge getirme fırsatını kaçırdı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların İngilizce yayın yapan resmi sosyal medya hesabı çarpıcı bir paylaşım yaptı.
MOSTAFA MOHAMED'İN LAKABI ANAKONDA
Siyah-beyazlılar, kaleci Ersin'in 81. dakikada Mostafa Mohamed'in penaltısını kurtardığı anın fotoğrafını, "Onun evinde yılanlara izin yok" başlığıyla paylaştı. Lakabı anakonda olan Mostafa Mohamed'e yapılan bu gönderme kısa süre içinde taraftarlardan binlerce beğeni aldı.
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