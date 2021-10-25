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Beşiktaş, Fatih Terim'e kabusu yaşattı! Kariyerinde daha önce hiç bu duruma düşmemişti

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Beşiktaş, Fatih Terim'e kabusu yaşattı! Kariyerinde daha önce hiç bu duruma düşmemişti

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Kara Kartal, geriye düştüğü karşılaşmayı Larin'in attığı 2 golle kazanırken sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim kariyerinde bir ilki yaşadı. Deneyimli hoca, Beşiktaş'a konuk olduğu son dört Süper Lig maçından mağlup ayrılarak kariyerinde ilk kez bir rakibinden üst üste 4 kez dış saha yenilgisi aldı.

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Beşiktaş- Galatasaray maçı nefes kesti. Karşılaşmayı Beşiktaş, Larin attığı gollerle mücadeleye damga vurdu. Son yıllarda rakibine karşı Vodafone Park'ta kazanamayan sarı-kırmızılılarda ise teknik direktör Fatih Terim bir ilki yaşadı.

FATİH TERİM, ÜST ÜSTE DÖRT MAÇTA GALİBİYET YÜZÜ GÖREMEDİ

Opta verilerine göre; Beşiktaş'a konuk olduğu son dört Süper Lig maçından mağlup ayrılan Fatih Terim, kariyerinde ilk kez bir rakibinden üst üste dört dış saha yenilgisi aldı.

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