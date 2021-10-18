Bergama Belediyespor'da teknik direktör Murat Yoldaş ile yollar ayrıldı

TFF 3. Lig ekiplerinden Bergama Belediyespor'da teknik direktör Murat Yoldaş'ın görevinden ayrıldığı bildirildi.

Asbaşkan Şerif Topal yaptığı yazılı açıklamada, Yoldaş'ın istifa kararı aldığını belirterek, Yoldaş ve ekibine hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Takımın yeni bir teknik direktör gelene değin yardımcı antrenör Soner Keleş ile çalışmaya devam edeceğini belirten Topal, hafta sonu yapılacak karşılaşmada da Keleş'in görev yapacağını kaydetti.