Bayern Münih'in yıldızı, Messi'yi görünce kendinden geçti! Çığlıklar atarak koşuşturdu

FIFA oynarken canlı yayın yapan Bayern Münih'in yıldızı Alphonso Davies, oyun içinde açtığı paketten ödül olarak Messi çıkınca sevinçten ne yapacağını bilemedi.

"HAFTA SONU DAHA İYİ BAŞLAYAMAZDI"

FIFA Ultimate oynarken canlı yayın açan Kanadalı oyuncu, paketinden oyundaki en yüksek ratingli oyuncu Messi çıkınca çığlık atmaya başladı. Ardından yeniden bilgisayarının başına oturan genç yıldız, "Messi, Messi" şeklinde tempo tuttu. Sosyal medya hesabından bu anları paylaşan Davies, "Hafta sonu daha iyi başlayamazdı" ifadelerini kullandı.

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