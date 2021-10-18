Basketbol okulunda çalışmalar sürüyor

Kdz. Ereğli Belediye Spor Kulübü Basketbol Spor Okulu çalışmalarını tüm hızıyla sürüyor.

Kdz. Ereğli Belediyespor Salon Sporları Koordinatörlüğü tarafından organizasyonu yapılan Basketbol Spor Okulları tüm hızıyla devam ediyor. Kdz. Ereğli Belediyespor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Spor okullarımıza gösterilen ilgi çocuklarımız adına bizleri sevindiriyor. 2 Ekim'de başlayan kurslarımız 29 Mayıs 2022 tarihine kadar devam edecek. 16 Ekim 2021 günü çocuklarımıza gelişim karnelerini verdik. Gelişimleri takip edilerek velilerimizi bilgilendiriyoruz. Çocuklarımızı basketbolu sevdirerek geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz. Deneyimli antrenörlerimiz nezaretinde yapılan eğitimler sonrası lisanslı oyuncu olma şansını da çocuklarımız yakalayabilecek." - ZONGULDAK